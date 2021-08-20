東石魚蝦貝類牡蠣運銷合作社捐贈即食文蛤湯杯給嘉義長庚醫院。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

有感於醫護人員在防疫前線的辛勞，東石魚蝦貝類牡蠣運銷合作社理事主席戴義憲19日捐贈200箱即食文蛤湯杯給嘉義長庚醫院的醫護人員，為他們加油打氣，以行動挺防疫人員，由副院長黃文詩代表接收捐贈。

東石魚蝦貝類牡蠣運銷合作社2年前在嘉義縣政府的輔導下，研發出即食文蛤湯杯，2019年底12月亮相令人眼睛為之一亮，當時縣長翁章梁大為讚賞，稱呼為「神奇文蛤」，相信醫護人員一定也會喜愛。

戴義憲表示，即時文蛤湯杯，是精選30位合作社員的生態養殖文蛤，經過殺菌煮熟處理，做成真空包裝，消費者只要加入熱開水及調味包，再撒上葱花，就能立即吃到美味的蛤仔湯。

農業處說明，嘉義文蛤養殖面積達716公頃，產量1808公噸，布袋、東石是主要的生產基地，採與虱目魚混養的生態養殖，生產的文蛤肥大，而且結實甜美；戴義憲將文蛤做成即時湯杯，將土產變成精品，提升產品附加價值，也穩定文蛤產銷調節，同時帶給消費者便利及美味。