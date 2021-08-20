新創公司湛積傳出竊取Gogoro營業機密，新北地檢署今天偵查終結，將Gogoro前動力系統部門最高主管，湛積創辦人林松慶等9人起訴。Gogoro表示，其生態系統涵蓋馬達開發、機電整合、系統整合、車輛設計、電池與電池交換網路研發與上開產品之生產及製造，感謝檢調單位根據蒐集事證，秉公處理並提起公訴。

Gogoro也重申，尊重且保護智慧財產權，對於以違法手段取得營業秘密的個人與公司，相信司法單位將公正審理。

湛積稍早也發出聲明，嚴正表達絕無竊取任何營業秘密，湛積自創立以來即秉持尊重技術自主精神，重視營業秘密及智慧財產權，積極迴避侵害他方的專利權，公司主要提供載具製造商最關鍵的核心零組件與系統整合「量身定制的客製化服務」，營業內容無電池相關產品業務，亦無整車製造或輸出的規畫，已提供具體證據持續積極配合調查，相信司法公正將還公司清白。

湛積表示，自身為系統供應商，而睿能則為整車製造廠，在產業上並非競爭對手，產品取向及定位亦毫不相同，因此並不存在使用睿能公司營業秘密之動機。員工來自向各界招募之人才，均係憑自身意志主動應徵進入公司，並非挖角。