知名眼科醫師黃宥嘉多年前嫁給小開陳文彥，最後離婚收場，黃宥嘉多次上節目談論自己受到前夫家的糟糕待遇，以及自己的心路歷程，更批評前夫是「媽寶」，因而挨告妨害名譽。台北地檢署先前處分不起訴後，前夫提再議，高檢署駁回確定。

黃宥嘉2011年與陳文彥結婚，於2017年協議離婚，雙方有多起民、刑事官司糾紛，黃宥嘉之後多次上談話性節目，指責前夫的不是，就曾被告妨害名譽，但獲不起訴。

黃宥嘉2020年間在《今天大小事》節目中，提及陳文彥曾拿包有嬰兒排泄物的尿布砸她臉，以及她在安胎期間每個月只有拿到陳家2萬元，大酸「原來我只值2萬塊錢」，她另指陳是「媽寶」，這些言論引發陳不滿，又再提告妨害名譽。

台北地檢署認為，黃宥嘉是就陳文彥處理婆媳糾紛的方式，做出合理評論，而非抽象謾罵，因此處分不起訴。陳不服提再議，高檢署認為全案已調查完備，駁回再議，全案確定。