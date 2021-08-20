黑幫份子假冒房東 假租屋真詐財數十萬元。

24歲吳姓男子、25歲陳姓男子及23歲李姓男子在591租屋網刊登大台北、台中的租屋訊息，再假冒成房東自稱近期返國居家隔離中無法代看屋，需先支付訂金等，導致多名被害人受騙上當，警方粗估不法獲利數十萬元，正進一步偵辦中。

警方調查，吳嫌等3嫌為竹聯幫成員，於大台北地區設立幫派據點，並吸收年輕學子共謀不法，永和警分局報請新北地檢署檢察官王佑瑜成立專案小組。

警方發現吳嫌等人因受疫情影響，幫派活動逐漸轉向網路詐騙為主，偽造大台北、台中地區高級社區公寓的租屋訊息，於591租屋網上刊登，再由成員假冒房東，自稱近期返國居家隔離中無法代看房，並向被害人佯稱先行支付訂金可優先看房並承租等，致多名被害人上當匯款，不法獲利逾數十萬元。

永和警分局日前會同霹靂小組成員持搜索票及拘票前往黑幫堂口破門攻堅，當場查獲上開假租屋詐欺機房，現場並查扣電腦主機、螢幕、分享器、刀械、棍棒、辣椒水等證物。

永和警分局呼籲，社會大眾，若遇類似詐騙案件可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證，提高警覺，避免受騙上當。