市議員吳敏濟20日邀相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市外埔水美路285巷及山美路排水不良逢雨必淹，日前盧碧颱風來襲路面最深淹及膝蓋，威脅周遭百多戶居民生命。市議員吳敏濟20日邀相關單位會勘，市府承諾將整體評估後先做截流工程及排水改善，再規劃雨水下水道，解決區域淹水問題。

水美里長陳俊樑及居民抱怨說，排水系統設計不良問題已存在5、6年，市府都沒有解決，每逢大雨就要擔心淹水，日前淹水時有人機車還拋錨。山美路居民白金蓉現場拿出手機畫面顯示，不只285巷，他們那邊也是同樣情況，水都淹進家裡，鄰居還用鏟子舀水。

外埔區公所表示指出，來自東西南三側水流同時匯集於285巷及山美路地勢低窪處，往北卻無排水系統，水勢無處宣洩才造成淹水。

市議員吳敏濟指出，2019年服務處曾邀集相關單位會勘，當時即要求市府將此處納入易淹水地區，並建議擴建北側排水溝，但因涉及私人土地，里長無法取得地主同意而擱置。

吳敏濟認為，285巷淹水問題存在已久，百多戶居民長年飽受水患之苦， 2013年西側的天下一家社區，也因颱風發生土石流，原因就是排水不良，當時就要求市府施作排水溝及擋土牆，才保住下方社區居民生命財產安全。

水利局水土保持工程科科長許銘元表示，市府吳議員建議後，已將此處列為易淹水地區，將評估周邊山坡地水流量，研議可能截流措施。建設局養護工程處副總工程司林俊男也說，後續會與水利局研議整體規劃285巷及山美路周邊排水設施，導流至塭寮溪，盡快改善淹水問題。