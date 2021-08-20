有金馬導演、台灣電影教父之稱的導演李行，19日晚間因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。與他合作多部電影的秦漢，也緬懷恩師，表示：「謝謝您！李導演！您給了我最好的表演空間。如果我們相信靈魂不滅，希望您在天上某處，仍然興致勃勃又認真努力的拍電影。」

秦漢1978年憑李行執導的《汪洋中的一條船》一舉摘下亞太影展以及第15屆金馬獎雙料影帝，他回憶拍攝過往，他透露其實李行導演的片酬是零元，「於是我和阿嬌（林鳳嬌）的片酬也是零，這證明他是愛電影多過愛錢的電影藝術家！」

談起李行在片場的威嚴，秦漢說道當時李行為了不讓他遲到，所以拍戲時被規定每天要到導演家接送至現場的妙招，讓他印象深刻，「其實拍他的戲誰敢遲到呀！他脾氣這麼大被他罵還得了，有次副導被罵到辭職，李導又會到他家道歉要他回來工作」。

秦漢說，「許多演員都很怕拍李導的戲，在現場都不敢說笑嘻閙，我卻很喜歡他創造出來的緊張氣氛，讓我能集中心志專注的投入角色的情境。」