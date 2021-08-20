台中港務分公司同仁辦理愛心米捐贈活動，主任秘書張紋英（前左三）率隊捐贈予台中市大肚禾楓慈善老人關懷協會食物銀行。（台中港務分公司提供／陳淑娥台中傳真）

中元節將屆，台中港務分公司為祈求風調雨順、港埠作業平安順利及營運績效蒸蒸日上，順應民俗辦理祈福祭祀，並由同仁主動發起「捐白米，種福田」活動認購「愛心米」，共募得290包，在活動結束後，分別捐贈台中市大肚禾楓慈善老人關懷協會食物銀行及華山基金會梧棲天使站等處。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，港務公司往年皆會辦理中元普渡祭祀，另由同仁自由樂捐「愛心米」，今年已是第5年的愛心延續，同樣獲得同仁熱烈迴響。

盧展猷說，今年受疫情衝擊，弱勢族群困境雪上加霜，港務同仁發揮愛心，認購地方農會販售白米，僅半個月即募得290包，約870公斤，今日普渡祭祀完畢後，贈予弱勢家庭或獨居老人，提供緊急短暫的膳食援助，期許以溫暖心意一起戰勝疫情。

盧展猷指出，港務公司長期致力於社會關懷，積極參與各項公益活動，鼓勵員工投入各項愛心服務、回饋社會，捐贈白米活動是秉持人飢己飢、人溺己溺的理念，藉由涓滴之愛，傳遞港務溫情，落實企業社會責任。