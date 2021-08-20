新北市板橋永安公園是賞櫻祕境之一，深受當地民眾喜歡，板橋區公所斥資約500萬元重新打造。（板橋區公所提供）

新北市板橋永安公園是賞櫻祕境之一，深受當地民眾喜歡，板橋區公所斥資約500萬元重新打造，除了增設活動舞台、休憩座椅外，更結合地景藝術投射燈與壓花舖面，打造出有別於白天的浪漫景緻，日前已順利完工，提升在地居民的幸福感。

板橋區長范姜坤火表示，永安公園位於板橋萬板路熱門地段，周邊居住人口密集，屬於熱門休閒的公園綠地，每年如煙花般盛開的櫻花搭配櫻花祭成為在地居民喜愛的熱門景點。

板橋區公所主動掌握地方需求，結合市府新工處及景觀處補助資源，與市議員劉美芳及永安里長高導民著手規畫打造夜間景致繽紛的永安公園，結合未來辦理各項多元活動的需求。

范姜坤火說，新增活動舞台、休憩座椅，地景藝術投射燈與色調沉穩的壓花舖面等多項硬體設施，讓永安公園白天是綠意舒適公園，晚上亦是燈光美氣氛佳居民聊天散步的好去處。

公所從現有公園的基礎上優化服務品質，打造視覺通透兼具友善的舒適環境，讓到永安公園遊憩的民眾有更優質的散步及休憩聊天環境與活動空間，適逢疫情趨緩歡迎民眾多加利用。

劉美芳表示，原先該公園地坪步道老舊破損，視覺偏暗，影響櫻花祭活動的視覺觀感。透過與在地里長訪與公所訪談後，決議由公所結合相關市府局處資源辦理公園地坪及周邊環境改善，針對原有老舊裂損的地坪及無障礙坡道，改鋪設彩色壓花地坪，呈現嶄新活力，並把造成視線混亂的植栽重新梳整

另為提升公園內夜間藝術氣氛，公所結合里長藝術專長增設依區域調配成白黃藍紅綠5種色彩的地燈，公園內的大樹在地燈的投射下整體增加了公園藝術美感。