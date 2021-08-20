研調機構IC Insights最新報告指出，第2季全球前10大半導體廠產值合計達955.07億美元、季增加10%，三星超車台積電樂升龍頭，台廠台積電(2330)、聯發科(2454)分別位居第3以及第9。

IC Insights數據顯示，全球前10大半導體廠第2季產值合計達955.07億美元，季增加10%，增幅高於整體半導體業的8%水準。

第2季全球各廠表現，前5名部分，受惠DRAM、Flash需求強勁、產品價格上揚，IC Insights統計，三星第2季半導體產值達202.97億美元，季增加19%，躍居全球半導體龍頭；英特爾第2季產值193.04億美元，季增加3%，落居全球第2大半導體廠；台積電第2季產值133.15億美元，季增加3%，排名維持全球第3；SK海力士和美光受惠記憶體市況強勁，第2季營運同步高度成長，產值分別達92.13億及76.81億美元，分別季增21%及16%，排名維持第4、第5。

IC Insights指出，高通第2季產值64.72億美元、季增加3%，仍居全球第6大半導體廠；輝達在資料中心領域成長驅動下，第2季產值攀高至55.4億美元、季增加14%，躍居第7大廠；博通第2季產值48.9億美元，僅季增加1%，排名居第8；聯發科受惠5G智慧手機需求強勁和消費性多媒體系統成長，第2季產值達44.96億美元，季增加17%，排名第9，德儀第2季產值42.99億美元，季增加7%，排名第10。