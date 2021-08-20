《華盛頓郵報》19日報導，美國衛生官員正對調查莫德納疫苗，是否造成年輕男性罹患心肌炎的風險，比原先預想的還來得高。甚至，相較於輝瑞疫苗，莫德納疫苗的接種者，罹患心肌炎的機率高出2.5倍。

不過，消息人士強調，現在要下定論仍言之過早；因此，美衛生官員在提出任何新建議之前，還會進行大量的研究。

2021年6月，美衛生機構在莫德納與輝瑞生產的mRNA疫苗標籤增添警語，警告年輕男性可能有罹患罕見心肌炎的風險；不過，官員仍強調注射疫苗帶來的好處遠遠超過帶來的風險。

報導引述消息人士說法，指出相較於輝瑞疫苗，接種莫德納者罹患心肌炎的風險高出2.5倍。其中，又以30歲以下男性罹患心肌炎的風險為最高。不過，莫德納與美國食品藥物管理局（FDA）仍未回應相關報導。

針對目前市面上最常接種的疫苗副作用，《紐約郵報》總結輝瑞與莫德納疫苗都與心肌炎有關，而嬌生疫苗則可能增加「血栓併血小板低下症候群」與「格林巴利症候群」的風險(前者為罕見血栓疾病，後者為急性周邊神經病變)。

然而，根據美國疾病管制暨預防中心(CDN)10日發布的最新報告則指出，輝瑞、莫德納與嬌生疫苗，都能有效防護並降低染疫和死亡風險，好處遠大於風險。

根據統計，每注射100萬劑嬌生疫苗，可讓1800人免於住院、140人免於死亡，卻只有14至17例出現格林巴利症候群，1至2人出現血栓併血小板低下症候群。

另據截至6月30日的統計，美國成年人已接種1260萬劑嬌生疫苗，卻只有100人出現格林巴利症候群，相當每100萬劑只有7.8例。其中，以50至64歲男性的風險為最高，約每100萬劑出現15.6例的格林巴利症候群。

此外，打完第2劑輝瑞或莫德納疫苗的人，共497人出現心肌炎，相當於每100萬劑會出現3.5例；其中，又以18至29歲男性風險最高，每100萬劑出現24.3人。

至於血栓，據截至7月8日統計，約38人在接種嬌生疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，約為每100萬劑出現3例；其中，以30至49歲出現此一副作用的比例為最高，每100萬劑約8.8人。