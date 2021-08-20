2020東京奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟回到台灣後的第一場公開活動，就獻給台灣運彩所舉舉辦的「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」公開抽獎活動，並運用他們的奪金之手抽出加碼獎的幸運兒，也因為有奧運金牌兩位男神的加持，抽獎活動總金額超過800萬元。擁有超高人氣的麟洋配表示，相當感謝有教育部體育署的黃金計畫，讓我們可以有更好的訓練資源，更感謝所有台灣民眾的集氣！台灣運彩在這次東京奧運的銷售額共21億元，又為國家運動發展基金挹注了2.1億元，讓台灣體育選手能有更好的環境，也希望能有更多人重視台灣體育發展。

運彩狂送逾800萬 麟洋神手抽出幸運兒

台灣運彩表示，此次抽獎活動為期兩個月，共有超過155萬筆投注資料參與抽獎活動，其中2/3是網路投注，疫情三級警戒期間民眾網路投注使用量大增，會員申請數也大幅增加，光是7月單月的會員申請數就超過去年全年的總數。東京奧運因為與台灣時差僅1個小時，加上本次台灣英雄表現精彩，讓運彩的投注金額也超乎預期，挹注更多國家運動發展基金，讓政府可以培育及照顧更多優秀運動人才。體育署林哲宏副署長提及，台灣運動彩券的銷售盈餘是運動發展基金的主要經費來源，「2020東京奧運會黃金計畫」就是經由運動發展基金的全力支持，讓國手在本屆東京奧運有了2金、4銀、6銅的優異表現，讓世界看見台灣。台灣運動彩券盈餘從103年累積至今挹注運動發展基金約265.6億元，除了是運彩發行團隊的努力外，也是近年來民眾對於體育運動接受度與支持度逐漸提高的正向成果。

奧運金牌男神李洋、王齊麟與體育署林哲宏副署長、台灣運彩林博泰總經理合影。 / 中時新聞網

奧運金牌男神李洋、王齊麟受訪時表示，認為能夠參與奧運是很多年來努力的成果，可以拿到羽球雙打金牌確實是超乎想像的幸運，除了要感謝體育署黃金計畫的培訓，還要感謝一路以來給予很多支持與幫助的教練及親友，還有購買台灣運彩挹注國家運動發展基金的社會大眾，會再繼續努力，前進3年後的2024巴黎奧運。此次抽獎活動抽出242位中獎人，包括東京奧運市值達5萬元的紀念版金幣，20名、「衝刺獎」現金10萬元10名、獎牌「加碼獎」12名。（現金100萬元2位、現金30萬元4位、現金20萬元6位），以及「防疫現金獎」1萬元200名。此抽獎活動也邀清公正人士到場見證，抽獎過程於台灣運彩粉絲團全程直播，名單將於8/24（二）進行公告，相關資訊也可透過台灣運彩官網查詢。