嘉義縣媽爸寶貝育兒發展協會與嘉義縣文化基金會合力捐贈千瓶酒精隨身瓶給嘉義縣警察局，由局長廖訓誠、副局長許健基等人代表受贈。（嘉縣警局提供／張亦惠嘉縣傳真）

為向第一線辛苦的防疫人員致敬，熱心公益的嘉義縣媽爸寶貝育兒發展協會與嘉義縣文化基金會合力捐贈千瓶酒精隨身瓶給嘉義縣警察局，由局長廖訓誠、副局長許健基等人代表受贈。

廖訓誠說，防疫期間，各個基層員警都非常辛苦，前陣子因為抓毒販，有幾位同仁必須自主隔離，除了維護治安，也需要在防疫上出勤協助，特別感謝協會捐贈隨身攜帶的酒精瓶，也提醒同仁執勤時務必做好防護措施，確保自身健康與安全，警民同心協力，共度疫情難關。

協會理事長許秦蓉表示，防疫期間有感辛苦執勤保護家園的員警，容易與民眾接觸，加上九月即將開學，勤務增加，因此動員協會人員親自裝了千瓶75％酒精，贈送給嘉義縣警察局，雖然物資不多，但希望在防疫期間盡一份心力，讓員警可以安心執行防疫任務。

嘉義縣媽爸寶貝育兒發展協會，是由一群年輕的爸爸媽媽組成，成員約有2000多人，主旨是希望建立親子友善城市，不定期舉辦公益活動，深入地方，許秦蓉說，以身守護，雖無法並肩同行，但願意一起奮戰到底，感謝所有前線的醫護、警消人員，撐住台灣、撐住希望。

基金會執行長陳尚雍指出，協會透過基金會表示願意合力捐贈防疫物資給第一線，不管三級或是二級警戒，防疫絕對不能鬆懈，尤其各界防疫物資不斷湧入，除了感謝，也展現同島一命的精神，相信只有大家齊心抗疫，台灣能越來越好，疫情也能順利趨緩。