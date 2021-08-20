台南麻豆清泉果園20日10.2公噸文旦將封櫃銷往新加坡最大連鎖超市。（劉秀芬攝）

台南麻豆清泉果園20日10.2公噸文旦將封櫃銷往新加坡最大連鎖超市。（劉秀芬攝）

台南麻豆清泉果園20日10.2公噸文旦將封櫃銷往新加坡最大連鎖超市。（劉秀芬攝）

滿倉庫的文旦等待裝箱外銷。（劉秀芬攝）

台南文旦進入盛採期，國外訂單熱烈湧入，麻豆清泉果園20日10.2公噸文旦將外銷新加坡最大連鎖超市，台南市長黃偉哲下午到場參加啟運儀式。黃偉哲表示，今年外銷訂單量已經超過去年了，除了日本、新加坡、中國大陸、北美洲，希望能夠把台南麻豆文旦通路打得更開，銷售到更多國家。

黃偉哲說，非常高興能夠看到台南之光也是台灣之光的麻豆文旦，今年要外銷新加坡的第1箱，今年麻豆文旦品質、產量都提高，產量增加百分之五，中元節還沒有到就開始外銷。

「好還要更好，多還要更多，品質還要再提升。」黃偉哲說，農委會也會補助農友新的甜度測試儀，經過科學方法，栽培出最好的文旦，銷售到更多國家，不僅是打亞洲盃，希望能打到世界盃，能夠讓台灣的水果，尤其是台南的水果遠近馳名。

農業局長謝耀清指出，台南文旦今年開花、著果穩定，尤其麻豆產區株齡10年以上中老欉比例約88％，為全台文旦指標性產區，內銷暢旺、外銷興盛，截至8月18日，文旦總外銷量已達441公噸，外銷至中國、香港、加拿大、新加坡等地。

清泉果園負責人李麗芬表示，台南文旦品質穩定歷年深受貿易商青睞，今日除了 10.2公噸台南文旦銷往新加坡外，這兩天也持續出貨約33公噸到大陸上海，目前訂單仍持續湧進，希望未來銷往世界各國。

宜捷威農產公司經理袁一帆表示，與新加坡最大連鎖超市職總超市（NTUC Fairprice Pte Ltd）合作多年，對麻豆文旦評價良好，因此今年再度合作。雖然今年運費較疫前漲了兩倍，為了替台灣穩住新加坡市場，今年不但推出6顆裝禮盒，單顆嘗鮮包裝數量也增加，希望在送禮市場外另闢商機。