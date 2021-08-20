正在裝潢的私人住宅，不時還有工人進出，孩子們在1樓，工人在2樓敲敲打打。（摘自《靠北幼稚園》）

有民眾在臉書社群《靠北幼稚園》PO文爆料指稱，台中市太平區某私人幼兒園，幼幼班竟將超收的學童安置至民宅內上課超過1個月，疑似無空調的民宅，僅幾支風扇，讓學童熱到滿頭大汗，台中市教育局表示，已派員前往稽查，若查獲有超收幼生情事，將依法處負責人6000元以上、3萬元以下罰鍰，若複查未依規改善將加重處分。

PO文指出，聽老師說這幼兒園把超收的幼幼班小孩，帶到私人民宅藏起來，躲避檢查，那環境聽老師說是正在裝潢的私人住宅，不時還有工人進出，孩子們在1樓，工人在2樓敲敲打打，1樓沒冷氣只有2台小電扇，幼幼班的小孩常睡到滿頭汗。

PO文續指，一早家長送小孩去幼兒園後就載來這，下午睡醒在趕快送回幼兒園讓家長接，那是一個未立案，也沒消防安檢過的空間，老師說要在這種地方躲上將近1個月，然而聽說這園所還是有超收，會把小孩帶到另一家幼兒園為了躲避抽查。

爆料民眾說，在這只想跟爸爸媽媽們說多打聽慎選幼兒園了，最後謝謝老師的勇敢告訴身為家長的；為了保護孩子們和老師的權益會跳出來，對於學校的不當或違法的行為，會出聲質疑。

教育局表示，該幼稚園核准招收3歲以上至國小前幼童195名、2至3歲32名幼童，共227名，教育局表示，若查獲該園有違規情事，將依「幼兒教育及照顧法」可處6000元以上、3萬元以下罰鍰，並要求限期改善，若複查未依規改善將加重處分。