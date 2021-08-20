檢警調破獲田寮區遭惡意棄置廢棄物， 何嫌20萬交保。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

檢警調破獲田寮區遭惡意棄置廢棄物， 何嫌20萬交保。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市政府環保局與保七總隊於去年3月間，發現田寮區多筆土地，遭不法人士棄置大批廢棄物，橋頭地檢署接獲後即組成專案小組偵辦，專案人員長期跟監蒐證，於8月17日前往被告何男住處及涉案廠商等地點搜索，並傳喚何及廠商等15人到案說明，檢方訊問後，認被告何嫌涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，向橋頭地院聲請羈押，經法官諭知20萬交保，其餘廠商均請回。

專案小組調查發現，45歲何姓被告疑自2019年間起，即容許清理業者載運包括廢木材、廢樹枝、廢磚塊等各種廢棄物至其位於田寮區牛稠埔段之土地傾倒、堆置及掩埋，甚至將部分廢棄物掩埋在鄰近之國有土地及私人土地，何嫌再向清理業者收取每車新台幣2000至5000 餘元不等之報酬，初估不法獲利金額達百萬以上。

案經檢察官鍾葦怡訊問後，認被告何嫌涉犯廢棄物清理法第46條第3款等罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，而有羈押之必要，向橋頭地方法院聲請羈押後，經法官諭知20萬交保，其餘廠商均請回。

檢方表示，時值新冠病毒肆虐，全民共同抗疫之際，對於不法份子利用防疫期間，趁機任意棄置廢棄物，嚴重污染環境之犯行，檢察官與警方將結合環保機關，強力執法，決不寬貸，以守護民眾家園。