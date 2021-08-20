全國各級學校9月1日就要開學，台中市宣布「快打站2.0」63處快打站撤出校園，不過還有4處因屬獨立空間而保留，台中市教育產業工會接獲家長投訴，指瑞城國小快打站不退場，擔心染疫風險，並影響學生受教權益，對此教育局表示，即日起快打站全數撤出校園，校方回應配合市府撤除快打站。

台中市教育產業工會理事長卓奕宏指出，瑞城國小快打站使用空間包括跑道、籃球場、活動中心、學生遊戲設施等區域，以圍籬封鎖，學生體育課無法上課，只能在教室內上體育課，拔河隊、跳繩隊也停止練習，學校各項宣導活動停辦，十二月運動會停辦，真的能夠「不影響學生」？建議市府應另覓其他合適的場所施打疫苗。

對此，教育局表示，考量9月1日開學在即，學校快打站的階段性目標也已達成，即日起快打站將全數撤出校園，學校人員也不再擔任快打站工作，後續疫苗施打回歸醫療院所專責外，市府也將推動快打站2.0，一旦中央大量撥補疫苗到台中，將盤點其它適合場域為民眾服務。

瑞城國小校長邱家麟表示，校方之前已向家長會說明並取得同意，配合台中市府疫苗接種規劃，並已做好圍籬區隔、委請志工巡守等規劃，學校也有多餘的戶外運動場所供體育課、拔河隊、跳繩隊等使用，不會影響學生受教權益，既然教育局做出「即日起快打站將全數撤出校園」決定，校方會配合市府撤除快打站。

另因疫情期間，今年校慶運動會規劃於校慶前2周舉辦各項田賽與徑賽活動，於12／25校慶當日頒獎，並分6區辦園遊會活動，以分流人群，學校各項大型宣導活動因人數限制，原本就無法使用活動中心進行500人以上的宣導，改在視聽教室與大型會議室調整為縮小規模的宣導，完全不影響原行事規劃。