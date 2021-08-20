新北市議員金瑞龍今（20日）號召民間企業共同發起公益捐血活動。（金瑞龍提供）

受到新冠肺炎疫情影響，台灣各地血庫供不應求，新北市議員金瑞龍今（20日）號召民間企業共同發起公益捐血活動，地點位於中和食丼燒肉丼飯專賣店門口，只要捐血的民眾皆可獲得好禮，鼓勵民眾一起挽袖捐熱血。

新北市議員金瑞龍今（20日）號召民間企業共同發起公益捐血活動。（金瑞龍提供）

金瑞龍說，希望可以透過這一次的捐血公益活動，喚起各界人士對血荒的關注和呼籲大家共同捐血，溫暖社會。

新北市議員金瑞龍今（20日）號召民間企業共同發起公益捐血活動。（金瑞龍提供）

此外，非常感謝社會善心企業共同參與這一次的公益捐血運動。善心企業們出錢出力的壯舉，讓他本身覺得非常感動，也感受到社會溫暖之處。金瑞龍也說，社會課題除了是本身極力關注的課題外，社會企業也應該放眼關注其中問題，如此一來才可以達到共同進步，關懷社會的最大效益。

活動由新北市議員金瑞龍聯合正隆股份有限公司、雙和獅子會、易安消防實業有限公司、食丼燒肉丼飯專賣店、米之香精緻盒餐、樂弁當、食丼燒肉BAR共同發起。

凡是到場捐血的民眾將會獲得大量好禮，當中包括有正隆紙業衛生紙一串（8包入）、愛心拐杖雨傘一支、精美茶壺組一套、食丼燒肉丼飯專賣店或樂弁當補血便當一個。