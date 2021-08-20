王姓女子平時在網上PO出與名人的合照，營造人面廣的形象，2018年間得知台北某大地主有土地買賣糾紛，佯稱可運用自己的人脈幫忙疏通，甚至誇口「承辦案件的檢察官是自己人」，大地主信以為真匯款70萬給王女，直到官司全輸才驚覺受騙，憤而提告，台北地檢署20日依詐欺罪起訴王女。

檢方調查，受害大地主出售10筆共515坪的土地賣給雲朗公司，卻收不到尾款1億1442萬元，因而控告雲朗負責人詐欺，王女2018年間得知此事，透過呂姓友人介紹認識大地主，向大地主宣稱與立委馬文君、南投縣議會副議長潘一全熟識，可幫忙疏通官司，並索討120萬元活動費。

王女不僅當場打電話給立委的助理假裝商談大地主的官司，事後還傳訊給大地主稱：「承辦的檢察官是自己人，專幫被害人討債的」，大地主因此誤信，開了2張遠期支票給王女。

大地主因提告的案件後來不起訴，要求王女先別兌現支票，王女沒有放棄，繼續以案件可以提再議，以及向法院聲請交付審判，再向大地主討錢，大地主因此匯70萬元給王女，但後來再議、交付審判也都失敗，70萬元也拿不回來，大地主才知受騙，控告王女詐欺。