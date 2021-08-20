梧棲區戶政事務所以「同樂57 環繞幸福」為主題，舉辦祖父母節線上及實體活動。（梧棲戶政事務所提供／陳淑娥台中傳真）

梧棲區戶政事務所以「同樂57 環繞幸福」為主題，舉辦祖父母節線上及實體活動。（梧棲戶政事務所提供／陳淑娥台中傳真）

祖父節將屆，台中市梧棲區戶政事務所今年以「同樂57 環繞幸福」為主題舉辦活動，21日由網路徵圖「點點滴滴的回憶」先開跑；28日則有「樂活共學祖孫趣」手作創意活動。戶政所主任巫金玲表示，各項活動強調祖孫家庭世代關係交流與學習，表達對彼此關懷及感恩，盼更加凝聚家庭情感。

巫金玲指出，今年受疫情影響，手作創意活動有人數限制，因此特別增加網路活動，可以讓更多人表達對祖父母關懷與感恩。

第一階段網路活動為「同樂57 環繞幸福」－點點滴滴的回憶活動，自21日至29日止，在梧棲區戶政事務所臉書粉絲頁貼文留言、上傳祖孫相關影像並至活動文章內留言，並按讚梧棲戶政臉書粉絲頁，就有機會參加有獎徵圖抽獎活動，30日抽出10位得獎者。

第二階段「同樂57 環繞幸福」－樂活共學祖孫趣手作創意活動，訂於28日上午在梧棲區戶政事務所辦理，報名對象祖父母搭配國小(含)以下孫子女為主，一組最多3人，因名額限制開放報名後，即秒殺額滿。

梧棲戶政所指出，手作創意作品係療癒多肉植物組合盆栽創作，透過手作讓每一組參加人員參與發揮創意，創作出屬於自己多肉植物組合盆栽，達到豐富生活空間、身心紓壓的效果，在煩悶的疫情期間，帶來豐富的精神寄託，更可以藉由可愛多肉療癒自己，達到心靈暫時的沉澱，讓生活更美好。

民政局長吳世瑋認為，透過祖父母節的活動能推動居民友善、健康的家庭關係，以增進對長者及下一代的關愛及責任感，增進家庭和諧及緊密家人間連結，提升愛與關懷的家庭價值，藉著活動互動，使民眾了解祖孫之間親情及相互間羈絆，達成人口政策推廣之目的。