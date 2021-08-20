立委楊瓊瓔及市議員吳顯森爭取大雅區雅潭路4段路面及人行道改善工程。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

立委楊瓊瓔及市議員吳顯森爭取大雅區雅潭路4段路面及人行道改善工程。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市大雅區雅潭路及中清東路是當地要道，多年來養護單位缺乏經費刨鋪。為改善道路品質，立委楊瓊瓔及市議員吳顯森多方爭取內政部營建署及台中市建設局納入前瞻計畫，已核定補助8300萬元，市府養護工程處將辦理設計發包程序，預計2022年中完成改善。

大雅區雅潭路及中清東路皆位於市中心主要道路，可串聯省道台10線，將近十年未全段刨鋪，多處路段出現鱷魚皮狀龜裂，人行道也有隆起情形。里長及民眾反映應全段刨除重舖，大雅區公所也建議設計適當洩水坡度及孔蓋齊平，提升行車舒適性，也有助減少交通事故。

立委楊瓊瓔及吳顯森接獲地方反映，隨即爭取台中市政府提報內政部營建署110年度「提升道路品質」前瞻基礎建設計畫，已獲核准通過總經費8300萬元，由中央負擔6806萬元，地方配合款1494萬元。

台中市養護工程處主任秘書蔡孟奇指出，大雅區雅潭路4段、中清東路道路改善工程長度各為2210公尺及1048公尺。施作項目包括AC刨鋪6萬平方公尺及更新人行道、人手孔下地及調平、路口處號誌電纜下地、台電電纜地下化、行人穿越道改善、建置導盲系統等。

楊瓊瓔強調，行車安全及居住品質，一直是她從政至今最優先的問政目標，感謝前瞻計畫如同及時雨，能夠增加8300萬元經費，讓大雅區的道路養護及路平政策可以落實做得更好，同時，也感謝市府團隊的努力，盼相關工程能如期如質完成，徹底改善用路人的道路品質。