螺絲廠世豐(2065)今日舉行法說會，總經理陳駿彥表示，雖然近期上游盤元原物料價格漲價幅度較大，公司已針對今年接單調整產品價格，看好美國市場需求續強，公司目前訂單能見度到明年第二季，明年可望仍為豐收的一年。

世豐第二季營運創新高，除了營收續增，加上漲價效應顯現；總經理陳駿彥表示，長尺寸螺絲產品營收比重較去年幾近倍增至30%占比，長尺寸螺絲的毛利率可達20~27%相對較佳，為公司的利基型產品。長尺寸螺絲未來占營收比重可能再增加到40%。

美國市場今年需求成長，為台灣螺絲廠挹注業績動能；陳駿彥表示，台廠仍有接單優勢，公司的訂單能見度到明年第二季，相較過往能見度3~4個月，這次看到明年第二季，主要隨著原物料看漲、缺櫃等因素，目前交貨期從90天拉長至130~150天，客戶提前下單，因公司多為客製化產品，未來客戶不致於取消訂單。同時，公司持續增加客製化以及中長尺吋較高毛利率的產品。

世豐總經理陳駿彥表示，第一季原料成本相對去年增加28%，目前原料價格續上升，預估第四季報價上漲但漲幅趨緩。

世豐上半年單月營收都是在2億元以上水準，下半年營收表現預估可維持上半年的水準，公司也陸續反應原料價格，第二季毛利率上揚，預計第三季、第四季之毛利率表現與第二季相差不多。

另外，公司去年度配息率79%。今年疫情仍不明朗，目前暫估今年度配息率與去年差不多。

世豐2021年第二季營收7.09億元、稅後淨利0.59億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.29元，分別較去年同期成長45.64%、87.83%、63.29%；營運呈現三率三升，並繳出歷年單季新高。

世豐受惠美洲地區訂單需求暢旺，加上去年底調整產品結構、客戶接單策略優化等效益已逐步顯現，挹注第二季整體營運創新高。

世豐來自美洲地區主要客戶拉貨力道暢旺，帶動第二季美洲地區營收比重攀升至70%，繼DIT運用後，建築工程領域螺絲產品需求較去年同期提振帶動業績成長。此外，第二季陸續反應產品漲價效益，挹注第二季毛利率、營業利益率較去年同期的16.63%、8.52%提升至18.77%、11.33%。

世豐上半年營運續創下歷年同期新高，營收14.51億元，年增約5成；毛利率17.57%；淨利1.12億元，年增約64%，每股淨利2.48元。

世豐隨著美洲地區接單、出貨動能強勁，帶動集團連續三年整體營運刷新歷年新高，看好各國陸續祭出大規模基礎建設政策，以及居家裝修螺絲市場仍保持良好需求，可望挹注整體營運保持成長動能。