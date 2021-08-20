財政部公布，對自中國大陸及韓國產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品(下稱鍍鋅鋼品)，以及對自巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板(下稱碳鋼鋼板)課徵反傾銷稅案，財政部於110年8月20日公告進行落日調查，以維護產業公平合理貿易環境。

關務署表示，我國自105年8月22日起，分別對鍍鋅鋼品及碳鋼鋼板課徵反傾銷稅，課徵期間將於110年8月21日屆滿5年，財政部已於110年1月20日公告，該二案國內同類貨物產業代表如認有繼續課徵之必要者，依規定得於公告翌日起1個月內提出申請。鍍鋅鋼品案原申請人中鋼公司等6家公司及碳鋼鋼板案原申請人中鋼公司，皆於110年2月19日提出繼續課徵之申請。

關務署進一步說明，依據該二案申請人提供之資料，涉案貨物已達「如停止課徵反傾銷稅，傾銷及損害將繼續或再度發生」之合理懷疑，財政部決定進行調查。

此二案之調查程序及時限方面，財政部應自公告進行調查之日起6個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部；經濟部應自公告進行調查之日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知之翌日起2個月內完成認定，並通知財政部。財政部則應於接獲經濟部通知之翌日起10日內，提交該部關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。