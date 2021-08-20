造紙大廠正隆(1904)今（20）日召開電話法說，總經理蔡東和表示，2021年下半年營運多少受到疫情、成本上漲、海運缺櫃及塞港影響，尤其越南疫情導致廠區降載營運，使往年7～8月旺季效益將有所遞延，將審慎注意市況因應，致力達成全年營收及獲利優於去年目標。

同時，蔡東和指出，正隆重視綠能減碳、致力精進台灣及中國大陸據點，聚焦擴大越南投資及生產銷售據點建立，今年底至明年將有多項效益精進計畫及新產能擴建案完成啟用，預期待疫情稍微緩解後，明年將是正隆產銷營收顯著成長、精進效益顯著發揮的一年。

蔡東和表示，廢紙等原物料價格高漲，多少影響第二季毛利率表現。正隆1月雖有調漲產品價格反應，但3月後原物料成本再度飆升，公司於6月宣布二度產品報價反應，由於調漲價格轉嫁成本需時間反應，使第二季毛利率較首季下滑。

其中，中國大陸地區第二季出現營業虧損0.54億元，蔡東和說明，主要受6月一次性支付與萬科仲裁費用約960萬人民幣影響，實際上造紙本業維持穩定、毛利率與去年同期相當。目前當地產品價格看來有回升，將審慎因應力求穩健獲利，後續狀況可望較第二季改善。

展望下半年營運，蔡東和坦言營運將多少受到疫情、海運缺櫃及塞港影響，特別是6月後廢紙及燃料價格高漲，7月燃料價格下跌、對公司營運有利，但國際廢紙原料價格持續高漲，仍多少影響第三季成長動能。

此外，越南疫情升溫亦有些許影響。蔡東和指出，越南上半年市況暢旺，生產量年增26％、需求年增22％，但7月下旬起急遽升溫，當地許多工廠停工或半停工，正隆造紙廠及紙器廠均配合防疫措施降載營運，將使往年7、8月旺季動能較弱。

蔡東和表示，越南廠區8月降載一半，目前預期9月中旬後會逐漸恢復正常，預估影響集團全年營收約3％。目前預期整體需求將往後遞延、10月起動能可望顯著恢復。他認為，越南下半年總量成長可能不如上半年多，但仍會較去年同期成長。

同時，正隆於高雄燕巢打造的智慧紙器新廠已在上半年試車，與相關沼氣發電建置將在下半年逐步顯現。而大園廠新設6.6萬噸再生白漿線、竹北廠打造全台最大高效能生質熱電系統預計明年中啟用，將顯著發揮降低能源成本效益，對提升營運競爭力有很大助益。

擴產方面，正隆越南平陽造紙廠二期年產能40萬噸、越南濱吉紙器廠1.2億平方公尺新產能，均將在明年上半年投入，蔡東河表示，正隆明年上半年將有很大的新產能及成本效益發揮，北江紙器新廠則預計2023年完成。

蔡東和表示，越南近期需求雖受疫情影響，但工紙、包裝用紙及家紙等需求仍相當熱絡，且外銷前景仍持續看好，預期在疫情稍微緩解後仍可期，看好越南將是未來帶動正隆營運成長的引擎。