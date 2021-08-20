桃園市楊梅區19日破獲1處大型職業賭場，警方日前接獲線報在楊梅區有人經營天九牌職業賭場，經偵查人員布線跟蹤掌握賭場地點後，警方於19日凌晨破門攻堅並查獲賭博器具、毒品以及賭金，現場更有64人群聚賭場，全案依法裁罰偵辦。

楊梅警分居日前接獲線報稱楊梅區高榮里有人經營天九牌職業賭場且出入份子複雜，經偵查人員布線跟蹤掌握賭場地點後，警方佈下天羅地網，於今19日凌晨2時左右，以16名警力由賭場後門攻堅並查獲賭博器具、毒品以及賭金，現場更有64人群聚賭場，違反室內群聚規定。

警方表示，因賭博器具雜置賭場空間狹小，且 42歲許姓賭場負責人、2員工以及61名賭客共計64名男女無視防疫規定聚集其中，彼此比鄰而坐，雖有配戴口罩，但64人仍因室內群聚超過50人依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰。

經警方清查現場，共查扣點鈔機、賭具天九牌、帳冊、K他命毒品及監視器等贓證物以及抽頭金26萬餘元，賭資85萬餘元合計高達111萬，警方表示，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請桃園地方檢察署偵辦。

楊梅分局長黃富村表示，賭博害人深，許多人為富貴險中求進養成沈迷賭博好逸惡勞的投機心態，並指出，職業賭場容易發生治安事故，危害社會治安，提醒民眾勿接觸賭博場所，並呼籲，若有發現可疑場所請民眾盡快提報警察機關，強調警方必定全力打擊不法。

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