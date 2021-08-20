嘉義情侶誆騙買賣殯葬商品，不法獲利300餘萬元，嘉義地檢署聲押兩嫌。（廖素慧攝）

詐騙情侶檔李姓男、女朋友，在全台三級警戒防疫期間，假藉為買家出脫塔位、牌位、骨灰罐等殯葬用品，詐取代書費、節稅金、交易保證金等費用，至少3人受害，短短2個月不法獲利300多萬元，嘉義檢方認為2嫌有再犯之虞，今天向法院聲押。

30歲李姓男子與38歲李姓女子是男女朋友，去年即因涉嫌以買賣殯葬用品詐騙多人，而被彰化地檢署違反《組織犯罪防制條例》起訴，此案仍在審理中，2人卻又另起爐灶。

嘉義檢警接獲檢舉，由檢察官陳睿明指揮刑事局南部打擊犯罪中心、嘉義市警方組成專案小組蒐證，19日持搜索票到李嫌住處搜索，傳喚2人到案。

檢警調查，2嫌利用民眾急欲脫售生前契約等殯葬商品，自今年6月間至本月14日間，佯稱有買家要購買塔位、牌位、骨灰罐、內膽等殯葬商品，但必須先支付代書費、節稅金、交易保證金或買其他殯葬商品，對方買家才願意承購，致使被害人依2嫌的指示陸續付款，目前有3人受害，共詐得300多萬元。

檢察官複訊後，認為2嫌涉犯詐欺罪嫌重大，且有反覆再犯之虞，向法院聲請羈押。檢警將擴大清查是否還有人受害，也呼籲有類似受騙的民眾出面報案。