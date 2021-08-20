一般人認為房仲工作沒日沒夜，信義房屋西區公益店店長蔡侑臻反轉這個觀念，被同事戲稱「時間管理大師」的他是個標準的自律男，不僅曾是全台灣信義房屋最年輕晉身店長的紀錄開創者，更是多才多藝、十項全能的好爸爸。

從密密麻麻的行事曆就能看出，蔡侑臻他是個對時間掌握度極高的自律男，高強度的生活，在他臉上完全看不出來疲倦，他的自律習慣是在逢甲大學土管系就學期間養成的，不僅校內、外參加各種社團，甚至還兼任鋼琴家教，退伍後選擇直接進入信義房屋，也因自律的習慣讓他可以每日準時將工作完成不拖延，可以有更多時間讓他與家人相處，或是有多餘的時間自我充實，生活更加多采多姿，充分樂活。

蔡侑臻積極暖心的性格，讓他與顧客之間沒有距離，他回憶自己第1筆的成交案還記憶猶新，因為合約時程太相近，讓賣方媽媽無法動用賣屋的錢去支付買房的款項，而其中一邊的合約眼看就要面臨違約，當下蔡侑臻第一時間到當地與屋主面對面溝通，並替這位媽媽尋找其他解決方案，最後由信義房屋提撥「感動顧客備用金」替顧客媽媽支付1個月租金，而這件事最後也圓滿落幕。

他永遠記得當時顧客媽媽感動的臉，至今買賣已經超過10幾年，這位客戶仍然會與蔡侑臻聯繫，甚至大力舉薦蔡侑臻給周邊親朋好友，蔡侑臻更謙虛表示：「這是公司企業文化的感染，也是當時店長願意協助下的成果。」