你總是以手機的相機拍攝能力，為選購手機時的主要靠考量嗎？OPPO日前正式推出了Reno6系列5G手機，其中再度優化了相機表現，首度搭載「光斑人像」功能，對於喜愛拍攝別有風格人像照片的朋友，將是可以參考的元素！

OPPO Reno6 5G包裝配件。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G右側與底部。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G左側與頂部。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G主相機高度。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G搭配打孔螢幕設計。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G支援雙卡（5G+4G）。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G沿用的Reno Glow 晶鑽工藝在不同角度機身可呈現不同的顏色，頗令人驚艷。（黃慧雯攝）

本次是以OPPO Reno6 5G的夜海黑款式作為測試標的。OPPO Reno6 5G搭載2400 x 1080解析度的6.43吋AMOLED打孔螢幕，像素密度 410 ppi，螢幕更新率90Hz、觸控採樣率180Hz，也有360 度感光螢幕檢測光源強度，讓用戶在烈日下使用手機，也能提高視覺的舒適度（螢幕亮度是430nits，戶外陽光下最高亮度是600nits）。螢幕占比91.7%，出廠就有貼上螢幕保護貼。

外觀上OPPO Reno6 系列維持了獨有的 Reno Glow 晶鑽工藝，在經典配色上以五重幻彩層提升表面閃耀程度，以不同光照角度，可以呈現多變的色彩。Reno6邊框採用直角中框設計，手感上與過往Reno系列有比較大的不同。

Reno6 5G搭載聯發科（MediaTek）天璣900（Dimensity 900），提供8GB RAM(LPDDR4X @ 2133 MHz)＋128GB ROM的選擇，也支援比較新穎的內存擴展技術。在跑分上，Reno6 5G在安兔兔評測取得370133的整體性能表現分數；在Geekbench 5則是在單核心、多核心項目各取得700分、2093分，屬於中階手機的表現。

OPPO Reno6 5G在安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分結果。（手機截圖）

Reno6 5G配備4300mAh電池，包裝內提供了Type-C有線耳機、Type-C充電線，以及65W SuperVOOC 2.0 超級閃充充電器，充電 5 分鐘即可追劇 4 小時。在當前蘋果、三星都已經陸續取消贈送充電器的前提下，Reno6 5G提供的65W充電器還是滿吸引人的配件。當然，也包含了一款專屬的透明軟質保護殼。

另外的機身設計上，Reno6 5G電源鍵位在右側，左側則是有相連的音量鍵，底部有USB-C充電連接埠，沒有3.5mm耳機孔。支援光感螢幕指紋辨識、臉部辨識，以及NFC，網路通訊上支援5G、Wi-Fi以及藍牙5.2。採用雙層SIM卡的設計，支援5G+4G雙卡雙待，不支援microSD擴充。

Reno6 5G搭載3200萬畫素f/2.4前鏡頭，主相機則是6400萬畫素主鏡頭 (f/1.7光圈)、800萬畫素廣角鏡頭 (f/2.2光圈)、200萬畫素微距鏡頭 (f/2.4光圈)的三相機系統。Reno6 5G可以支援多種比例的照片，前鏡頭最高可拍攝4:3的4896 x 6528解析度照片、主鏡頭則最高可以支援4:3的3468 x 4624解析度照片；錄影上，前鏡頭可以最高支援1080p格式，美顏開啟的情況下則可支援720p @30fps；主鏡頭的話，最高支援4K @30fps錄影，另可支援720p @60fps。

Reno6系列（Reno6以及Reno6 Pro）皆配備色溫感測器，讓使用者在拍攝時，即時校正並反應真實的白平衡值，提高約 15% 抓拍成功率，同時提升成像色彩。前鏡頭3200萬畫素前鏡頭和優化升級的AI錄影美顏2.0，透過前鏡頭智慧辨別臉部193個特徵點，提供自然的美顏效果，即使在錄影模式下也能自信入鏡！

OPPO Reno6 5G新增光斑人像功能。（OPPO提供）

OPPO Reno6 5G新增光斑人像功能。開啟人像光斑後可以發現對景深更淺（左），右為一般的人像拍攝效果。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G的主相機與超廣角相機(0.6x)視野對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro的主相機與超廣角相機(0.5x)視野對比。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G的一倍、兩倍、五倍與十倍變焦照片對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro的一倍、兩倍、五倍與十倍變焦照片對比。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G(左）對比iPhone 12 Pro的日間拍攝照片(1)。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G(左）對比iPhone 12 Pro的日間拍攝照片(2)。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G(左）對比iPhone 12 Pro的日間拍攝照片(3)。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G(左）對比iPhone 12 Pro的夜間拍攝照片(1)。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G(左）對比iPhone 12 Pro的夜間拍攝照片(2)。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G(左）對比iPhone 12 Pro的夜間拍攝照片(3)。（黃慧雯攝）

OPPO Reno6 5G(左）對比iPhone 12 Pro的夜間拍攝照片(4)。（黃慧雯攝）

全新OPPO Reno6 系列除延續提供了AI 錄影增強，本次首度搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式下能快速識別主體將人像與背景分離，創造斑斕夢幻的光斑背景，其中在錄影模式下可透過三重 AI 模型和背景光源重構技術，在錄影過程中即時模擬景深提亮人像，同時將背景虛化創造堪比單眼相機的光斑散景效果！在影像處理上，還有全新搭載的「AI 調色大師」，只要點選任何圖片上的色彩即能將其轉換成自定義的濾鏡，為照片套上不同的風格色彩，並保留原始照片的品質和細節紋理！

遊戲體驗上，Reno6也有所加強，包含透過系統優化遊戲可快速啟動，將常開啟的遊戲暫存在後台，讓玩家隨開隨玩。透過 Z 軸線性馬達開創細膩豐富的遊戲震感回饋，帶給使用者整合視覺、聽覺、觸覺的遊戲體驗。

Reno6搭載基於Android 11的OPPO ColorOS 11，提供可個性化訂製螢幕的顯示與介面，支援升級後的「智慧截圖」功能，並採用領先的加密技術，具備國際認證組織平台的隱私保護認證，為使用者守護儲存和傳輸安全，避免受到第三方軟體的威脅。

總評

可以看出OPPO Reno6 5G在相機上配備色溫感測器的前提下，可以看見在夜間拍攝的白平衡上，相對準確不少，更為可靠。外觀設計上， Reno Glow 晶鑽工藝延續了OPPO手機一慣讓人印象深刻的品味。以選購5G來說，Reno6 5G的身形也相對輕巧，對於預算有嚴格考量、又在意拍照效果的朋友，是一款入手不會太有負擔的新選擇。