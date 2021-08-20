你總是以手機的相機拍攝能力，為選購手機時的主要靠考量嗎？OPPO日前正式推出了Reno6系列5G手機，其中再度優化了相機表現，首度搭載「光斑人像」功能，對於喜愛拍攝別有風格人像照片的朋友，將是可以參考的元素！
本次是以OPPO Reno6 5G的夜海黑款式作為測試標的。OPPO Reno6 5G搭載2400 x 1080解析度的6.43吋AMOLED打孔螢幕，像素密度 410 ppi，螢幕更新率90Hz、觸控採樣率180Hz，也有360 度感光螢幕檢測光源強度，讓用戶在烈日下使用手機，也能提高視覺的舒適度（螢幕亮度是430nits，戶外陽光下最高亮度是600nits）。螢幕占比91.7%，出廠就有貼上螢幕保護貼。
外觀上OPPO Reno6 系列維持了獨有的 Reno Glow 晶鑽工藝，在經典配色上以五重幻彩層提升表面閃耀程度，以不同光照角度，可以呈現多變的色彩。Reno6邊框採用直角中框設計，手感上與過往Reno系列有比較大的不同。
Reno6 5G搭載聯發科（MediaTek）天璣900（Dimensity 900），提供8GB RAM(LPDDR4X @ 2133 MHz)＋128GB ROM的選擇，也支援比較新穎的內存擴展技術。在跑分上，Reno6 5G在安兔兔評測取得370133的整體性能表現分數；在Geekbench 5則是在單核心、多核心項目各取得700分、2093分，屬於中階手機的表現。
Reno6 5G配備4300mAh電池，包裝內提供了Type-C有線耳機、Type-C充電線，以及65W SuperVOOC 2.0 超級閃充充電器，充電 5 分鐘即可追劇 4 小時。在當前蘋果、三星都已經陸續取消贈送充電器的前提下，Reno6 5G提供的65W充電器還是滿吸引人的配件。當然，也包含了一款專屬的透明軟質保護殼。
另外的機身設計上，Reno6 5G電源鍵位在右側，左側則是有相連的音量鍵，底部有USB-C充電連接埠，沒有3.5mm耳機孔。支援光感螢幕指紋辨識、臉部辨識，以及NFC，網路通訊上支援5G、Wi-Fi以及藍牙5.2。採用雙層SIM卡的設計，支援5G+4G雙卡雙待，不支援microSD擴充。
Reno6 5G搭載3200萬畫素f/2.4前鏡頭，主相機則是6400萬畫素主鏡頭 (f/1.7光圈)、800萬畫素廣角鏡頭 (f/2.2光圈)、200萬畫素微距鏡頭 (f/2.4光圈)的三相機系統。Reno6 5G可以支援多種比例的照片，前鏡頭最高可拍攝4:3的4896 x 6528解析度照片、主鏡頭則最高可以支援4:3的3468 x 4624解析度照片；錄影上，前鏡頭可以最高支援1080p格式，美顏開啟的情況下則可支援720p @30fps；主鏡頭的話，最高支援4K @30fps錄影，另可支援720p @60fps。
Reno6系列（Reno6以及Reno6 Pro）皆配備色溫感測器，讓使用者在拍攝時，即時校正並反應真實的白平衡值，提高約 15% 抓拍成功率，同時提升成像色彩。前鏡頭3200萬畫素前鏡頭和優化升級的AI錄影美顏2.0，透過前鏡頭智慧辨別臉部193個特徵點，提供自然的美顏效果，即使在錄影模式下也能自信入鏡！
全新OPPO Reno6 系列除延續提供了AI 錄影增強，本次首度搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式下能快速識別主體將人像與背景分離，創造斑斕夢幻的光斑背景，其中在錄影模式下可透過三重 AI 模型和背景光源重構技術，在錄影過程中即時模擬景深提亮人像，同時將背景虛化創造堪比單眼相機的光斑散景效果！在影像處理上，還有全新搭載的「AI 調色大師」，只要點選任何圖片上的色彩即能將其轉換成自定義的濾鏡，為照片套上不同的風格色彩，並保留原始照片的品質和細節紋理！
遊戲體驗上，Reno6也有所加強，包含透過系統優化遊戲可快速啟動，將常開啟的遊戲暫存在後台，讓玩家隨開隨玩。透過 Z 軸線性馬達開創細膩豐富的遊戲震感回饋，帶給使用者整合視覺、聽覺、觸覺的遊戲體驗。
Reno6搭載基於Android 11的OPPO ColorOS 11，提供可個性化訂製螢幕的顯示與介面，支援升級後的「智慧截圖」功能，並採用領先的加密技術，具備國際認證組織平台的隱私保護認證，為使用者守護儲存和傳輸安全，避免受到第三方軟體的威脅。
總評
可以看出OPPO Reno6 5G在相機上配備色溫感測器的前提下，可以看見在夜間拍攝的白平衡上，相對準確不少，更為可靠。外觀設計上， Reno Glow 晶鑽工藝延續了OPPO手機一慣讓人印象深刻的品味。以選購5G來說，Reno6 5G的身形也相對輕巧，對於預算有嚴格考量、又在意拍照效果的朋友，是一款入手不會太有負擔的新選擇。
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