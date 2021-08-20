嘉義縣市當鋪同業公會與嘉義東石、布袋漁民共同發起魚苗放流活動，今天上午在布袋第三漁港放流各5萬尾午仔魚、黃錫鯛魚苗。（張亦惠攝）

今天上午立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、張宏富及在地漁民們將5萬尾午仔魚、5萬尾黃錫鯛透過魚梯放流到布袋第3漁港。（張亦惠攝）

嘉義縣市當鋪同業公會理事長張宏富及大航號等東石、布袋7艘漁船發起魚苗放流活動，透過民間力量自發性購買10萬尾魚苗，20日在布袋第三漁港放流，張宏富本身就愛釣魚，加上白海豚現蹤嘉縣外海，讓他有了放流的想法，希望增裕漁業資源。

張宏富說，自己喜愛釣魚，幾年前在嘉義外海看到白海豚非常開心，後來得知他們的主要食物是黃錫鯛，因此開始計畫放流的活動，3年前首次舉辦，今年因疫情緣故縮小辦理，希望藉此復育白海豚，另一種放流魚種則是高經濟價值的午仔魚。

20日上午立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、張宏富及在地漁民們將5萬尾午仔魚、5萬尾黃錫鯛透過魚梯放流到布袋第3漁港。翁章梁指出，近年來，海洋漁業資源受氣候變遷、棲地環境破壞及漁撈技術精進等影響日益減少，未來趨勢應是養殖漁業大於海洋能提供給人類的資源；面對海洋資源匱乏需要大家共同維護，包括捕撈魚具，政府也做了相關稽查要求改善，而魚苗放流則是增裕漁業資源最直接的方法之一。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，民間申請後漁業科會做相關審核，包括海域適合魚種等，放流時間、地點、方式及運送過程都有相關規範，例如今天是利用魚梯將魚緩緩放入水中，避免他們受傷，另，為確保魚苗來源健康無害，能生存下來外也不會感染或傷害天然海域的漁業生物資源，必須提供合格檢驗報告。

張建成說，不正確的放流反而會傷害海洋資源，民眾若要進行魚苗放流，應事先向縣府漁業科提出申請，漁業科就會協助及輔導，與民間合作共同增裕漁業資源。