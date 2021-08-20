9月1日開學，北市規畫高中以下班即有學生確診全班同學都要居家隔離， 無法一人一戶者都要住進防疫旅館，12歲以上學童採1大1小由照顧者陪伴，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市都根據中央指引，一直以來都是安排照顧者進入陪伴照顧。

陳潤秋說，匡列居家隔離都會根據疫調結果，來看學生上課彼此接觸狀況，如混班上課的話，居隔就不會只有一個班級；另有關於照顧都是依據中央指引，在居隔時如被隔離者是有需要被照顧的，譬如是孩童或長者或有其他失能狀況 新北會根據中央指引，一直以來都是安排照顧者進入陪伴照顧。

另對於開學的防疫工作，新北市教育局長張明文說，目前經費已經到位，各項防疫物資與防疫工作，已請學校在開學前一定要準備好，會全力維護師生安全，而籃球場會隨著疫情發展狀況決定開放時間，另對有2成教師打不到疫苗，還傳出有學校暗示要預約高端，張表示，施打疫苗部分，中央只要將疫苗配發給縣市，就會立即施打。