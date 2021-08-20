針對美國總統拜登指台灣若遭侵略，美方會做出回應，不過，拜登政府官員又強調，美對台政策沒有改變。對於拜登談話被解讀美將台灣升級為北約及日韓等級盟友，民眾黨立委張其祿表示，美韓、美日跟北約有協防條約，甚至有駐軍，相對台灣只是承諾，沒有任何協約，本質上有所差別，不能相提並論，但蔡政府單方押寶美國，如今有阿富汗失敗的例子，造成民進黨必須不斷強化美國會信守承諾，爭取國人信任。

拜登接受媒體專訪提到台灣，張其祿表示，主要是近期阿富汗情勢不佳，美方在國際信賴承諾被質疑，當然會對盟國表態，尤其是台灣處在敏感地帶，要是台灣人擔心變成下一個阿富汗，勢必會對美方造成打擊。

不過，張其祿認為，美方對台承諾，相較美日韓及北約性質仍有差別，因為美韓、美日跟北約有協防條約，相關承諾非常實質，若台灣規格拉到跟美韓、美日一樣，完全踩到中共的紅線，中共不可能沒有動作，因此，台美及兩岸關係還是以維持現況為主。

對於總統府感謝拜登總統及拜登政府上任後，持續以實際行動，展現對台灣承諾的堅若磐石。張其祿說，蔡政府大概只能講到這樣，因為執政黨深知，台灣不可能提升到美韓、美日及北約層次。

張其祿呼籲蔡政府，應該建議美方多給一些疫苗，或是盡速簽訂台美間FTA，比起擴大解讀拜登的談話，甚至一再宣稱台美關係堅定，這樣做比較實際，也才是台灣目前更需要的。