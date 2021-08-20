土城三元宮維持古早儀式，有別於一般現代紙糊，向專業紙糊師訂製傳統紙糊紙厝翰林院、同歸所、紙紮山神和土地公，祈求普渡順利，也吸引民眾目光。（蔡雯如攝）

疫情影響，全台普渡規模縮減，不過部分廟宇仍維持傳統特色。樹林鎮南宮中元普渡有別於一般宮廟習俗，在「看牲」的儀式中，以120組寶可夢造型的捏麵人取代傳統的蔬果雕、麵塑，吸引大小朋友參與普渡，另外土城三元宮則是維持古早儀式，有別於一般現代紙糊，向專業紙糊師訂製傳統紙糊紙厝翰林院、同歸所、紙紮山神和土地公，祈求普渡順利，也吸引民眾目光。

宮廟在中元普渡時，往往都是準備殺豬公、拜三牲、放水燈等儀式，吸引長者參與，而少數宮廟則會準備看牲儀式，邀請專業師傅製作編織、蔬果雕、紙糊等民俗工藝作品，並刻出三國演義、封神榜等造型，除了吸引民眾目光外，也警惕世人修身養性、立身行善，不過樹林鎮南宮在10年前卻打破傳統，改以卡通角色捏麵人融入看牲。

鎮南宮董事長許正秋表示，廟方設立才藝班後，每年普渡捏麵人就由學員發揮創意捏製，因為想要讓小孩也能了解普渡文化，便開始捏製卡通造型人物，前幾年手機抓寶很流行，許多人跑到廟裡來抓寶，自己便突發起想改以「寶可夢」當捏麵主題，未料一推出後，普渡人潮排到廟門外，由於每隻寶可夢捏麵人造型皆不同，有人為了選到心儀的角色，還特地找人代排，而廟方普渡也成為地人最期待的活動。

另外，土城老廟三元宮傳承百年傳統，每年普渡都會準備傳統紙糊紙厝、神尊；三元宮主委黃永昌表示，法會現場會準備山神、福德正神、大士爺紙紮神像，比較特別的是神像兩旁的各類紙厝都有不同的名稱，給從事士農工商的好兄弟分別入住，像是「同歸所」就是供奉一般孤魂野鬼、「翰林所」則是供給有讀書、功名的鬼魂入住，而隨著紙糊技藝凋零，這類傳統紙厝也已鮮少在普渡祭典中看見。