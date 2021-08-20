學甲慈濟宮中元普渡，董事長王文宗率領董監事率信徒祭拜。（劉秀芬攝）

台南學甲慈濟宮20日舉辦中元普渡大拜拜，董事長王文宗表示，包括三會首、下角和附近民眾席開616桌，雖因新冠疫情比去年減少304桌，但桌桌都是豐盛供品祭拜好兄弟，廟前豎立燈篙和懸掛普渡公燈，引路讓好兄弟光臨，好好享受人間煙火，並祈求好兄弟在酒足飯飽後能庇佑大家平安順遂。

王文宗表示，農曆7月13日是慈濟宮中元普渡日子，依照傳統由學甲區後角、下角和中角等三個地區輪流舉辦，今年輪由下角地區包括下社角白礁宮、東竹圍、周姓角、興太宮等部落，今年中元普渡的主會首陳坤煌、副會首莊裕森、協會首陳長榮。

上午起慈濟宮董監事、三會首以及下角與附近民眾，在慈濟宮前廣場席開616桌琳瑯滿目的供品，包括罐頭、餅乾、南北貨、三牲、水果、酒品等，還有31隻豬、10噸白米車3台、酒車1台，大批的金銀紙，場面豐富盛大。

慈濟宮中元普渡祭典法事於下午1點開始，由王文宗率領董監事率全體信徒祭拜，祭禮氣氛肅穆。中元普度由道士主導超渡「好兄弟」，整個普渡科儀在傍晚時分經擲茭三響焚燒大批金銀紙後，在隆重肅穆的氣氛中宣告圓滿結束。