20日，由於豐田汽車投出震撼彈，傳出因缺晶片9月可能大減4成產能，引發市場疑慮並拋售。受到汽車相關族群走低所拖累，日經指數收在近8個月低點，最後下跌267.92點或0.98%，收27,013.25點。同時，東證也跌16.51點或0.87%，收1,880.68點。周線方面，日經跌3.4%，寫下5月中旬以來單周最大跌幅紀錄。

大和證券認為，日經重挫就是因為豐田汽車領跌所致，許多豐田周邊協力廠的股票，盤中也遭到拋售。同時，豐田可能會減產，似乎把景氣回升的美夢也給戳破掉。

20日傳出，因缺少車用晶片，豐田汽車9月全球產能預估將大減約40%。

豐田股價跌4.09%，本田汽車跌4.84%，日產汽車更是大跌7.25%。豐田的協力廠例如電裝爆跌8.83%，愛信也跌5.28%。

至於汽車上游供應商，像鋼鐵、橡膠等汽車原物料業者也傷勢慘重，航運業表現最差，跌幅為8.17%。

美國晶片製造商Nvidia第3季財測超出市場預估，雖然美國晶片類股上漲，旦日本同業卻表現疲軟。愛德萬測試股價紅轉黑，收跌0.45%，而東京威力科創小漲0.28%。

防禦性股票大放異彩，食品製造商味之素漲2.65%，是日經中漲幅最大的一檔。其次是公共設施的東京電力上漲2.48%，至於製藥商第一三共也收漲2.44%。

全球最大汽車零組件業者電裝，在日經指數中表現最差，其次是航運股的日本郵船跌8.42%，以及川崎汽船也跌8.15%。