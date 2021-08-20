台中購物節自2019年開始已連續舉辦兩屆，去年締造登錄金額90億元、帶動經濟效益超過360億元佳績。（資料照．盧金足攝）

為爭取中央上千億的振興券商機，市長盧秀燕拍板定案，今年台中購物節將再送出豪宅頭獎，這已是台中市連續第三屆購物節以豪宅為大獎的獎項，各縣市打出吸引民眾旅遊消費優惠方案，台中豪宅大獎盼創造吸睛又吸金的效益。

「2021台中購物節」將登場，市府表示，今年由麗寶集團再次合作精緻好宅作為活動亮點首獎，各局處全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及招募吸睛抽獎品，觀旅局規畫創新體驗遊程行銷推廣活動、台中市工商發展投資策進會結合十大伴手禮聯名禮盒行銷、石岡區公所也將搭配石岡熱氣球嘉年華、花漾藝術燈節宣傳購物節等，爭取中央千億振興券商機。

盧秀燕在台中購物節跨局處會議指出，市府加碼中央五倍券，透過「第三屆台中購物節」提出超吸睛方案，鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中及使用中央振興券。

民政局將整合全市29區公所行銷資源，並協助招募受創嚴重產業店家、文化局自8月開始即將有逍遙音樂町等25項活動配合購物節，已募得3幅畫作作為活動抽獎品。

觀旅局規畫台中市創新體驗遊程行銷推廣活動，帶動團客於觀光消費契機、勞工局將邀請優良視障按摩據點、庇護工場等店家加入台中購物節，工策會結合十大伴手禮聯名禮盒行銷系列活動、石岡區公所將搭配熱氣球嘉年華、花漾藝術燈節宣傳。

今年為台中捷運綠線開通元年，捷運公司提供公益彩繪列車、站內廣播、旅客輪播系統等捷運站內站外資源行銷台中購物節。

新聞局協助整合台中市1350處電子牆及跑馬燈宣傳、交通局將於公車車體、公車候車亭、計程車業者車身等張貼活動宣傳、環保局盤點活動羅馬旗懸掛路段及運用垃圾車宣傳，都發局及建設局於自辦工程圍籬外牆懸掛大型宣傳帆布，研考會1999提供民眾最新活動訊息。

經發局長張峯源表示，市府局處卯足全力舉辦台中購物節，民間企業團體看好購物節帶來的效益及商機，紛紛主動合作支持，其中最大手筆即是今年度麗寶集團再次合作以精緻好宅當大獎，三井Outlet、中國信託、歐客佬、嘉味軒、振宇五金、中友百貨、太平洋百貨、廣三SOGO、家樂福等眾多知名企業店家紛紛插旗響應。