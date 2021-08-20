香港網紅「晴兒」擁有天使般的臉孔和小隻馬火辣身材，然而人紅是非多，年初她才遭外流近千張全裸艷照，也認了自己確實是受害者，好不容易風波平息，她繼續曬出辣照，甚至大玩將口罩變胸罩引起熱議，沒想到日前又爆出被人冒用身分在網路上詐騙，讓她十分無奈。

晴兒時常在社群平台上傳養眼照，沒想到先前全裸私密照竟然遭外流，當時她也認了是受害者，感謝外界關心，但也澄清這組照片是她被人逼迫拍的，會透過法律途徑解決。日前晴兒再發文，透露自己1月底和6月中都莫名其妙被IG停權，如今才知道原來是因為有人用她之前的照片假冒身分。

晴兒不斷被盜用照片，十分無奈。(圖/翻攝自晴兒IG)

晴兒痛訴：「（嫌犯）甚至還販售照片賺錢，最誇張的是，還假裝我身份跟網友收錢，企圖欺騙我的粉絲」，沒想到她向IG檢舉卻沒用，還被盜用者封鎖，使她只能呼籲粉絲不要上當，也希望大家能夠幫她一起舉報，她更公布盜用者的帳號，而對方甚至用她的名義抽出粉絲進行約會，最後抽中一名住在台南的21歲網友。

然而如今已經搜不到晴兒的IG，也讓粉絲們十分擔心她是否又因盜用而被IG停權，但目前都沒有消息。事實上，去年底晴兒擁有25萬粉絲的帳號就遭人眼紅檢舉，導致她只能另開帳號，沒想到類似事件再度上演，可以說是一波未平一波又起。