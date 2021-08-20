美股科技股回神反漲，台股跌幅也大為收斂，但外資續賣超並匯出資金，雖然出口商進場拋匯，新台幣仍一舉貶破28元大關，終場收在28.008元兌1美元的近一個月新低，貶值3.9分，台北外匯經紀公司成交量15.91億美元。

新台幣同步收周線，累計本周重挫1.48角或0.53％，周線連二貶。外匯交易員指出，美股回穩且科技股翻紅，亞股仍跌多漲少，台股雖開高試圖反攻，但殺盤仍在，隨即震盪走低又翻紅，終場仍收小黑，下跌33點至16341點，加上國際美元指數衝高至93.6，新台幣也維持續弱走勢，更一舉貶破28元。

外匯交易員說明，外資賣超台股力道大減至新台幣145億元，但在匯市仍繼續買匯並且匯出資金，加重新台幣跌勢，儘管出口商也順勢進場拋匯，仍不敵外資大逃殺。短線繼續消化美國聯準會（Fed）今年底前將啟動縮減購債的利空，股匯市應是回檔整理格局居多，預料新台幣應會停在28元價位一段時間。