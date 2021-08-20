根據兒福聯盟調查，因著疫情的影響學校課程也轉往線上教學的時候，七年級到高三的兒少每周上網時間高達42.7小時，較去年27.2小時增加了約2倍之多，因此家長也更需要注重網路安全，而Instagram昨（19日）就宣布，攜手兒福聯盟推出「Instagram 家長指南」，協助家長了解Instagram與孩子接軌，以更順利地展開與孩子們對於網路安全的溝通與對話。

Instagram昨（19日）發表的「Instagram 家長指南」，就介紹了與孩子展開對話的4大步驟。（Instagram提供）

Instagram昨（19日）發表的「Instagram 家長指南」，就介紹了與孩子展開對話的4大步驟。（Instagram提供）

Instagram昨（19日）發表的「Instagram 家長指南」，就介紹了與孩子展開對話的4大步驟。（Instagram提供）

「Instagram 家長指南」就介紹展開對話的4大步驟，除了介紹Instagram的各種安全功能與設定，讓家長們了解互動方式、帳號安全、使用時間管理等以外，更協助家長們具備更多的觀念與資訊，陪伴從小就開始使用網路的「數位原住民」，與孩子們共同建構更安全的網路使用習慣，並鼓勵家長們與孩子保持暢通的溝通管道，維護青少年網路安全與心理健康。

另外Instagram也為了打造更安全的網路使用環境，針對青少年族群而不斷強化安全保護措施，包含將16歲以下的用戶的新申請帳號預設為「不公開」，並鼓勵既的16 歲以下用戶的公開帳號改為「不公開」，也透過新的工具與功能，限制可疑帳戶傳送訊息，或追蹤青少年帳號，未來也將開發更多功能與工具，幫助年輕族群與所有使用者更安全的體驗。