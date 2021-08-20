今起恢復典型夏季天氣，山區午後對流旺盛。(氣象局提供)

氣象局今（20）日發布16縣市豪大雨特報，新北市及台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率。(氣象局提供)

（17：30更新）基隆、新北升級豪雨！對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（20）日發布16縣市豪大雨特報，新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、南投、雲林、屏東、花蓮、台東地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

氣象局針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

即時大雷雨警戒範圍：新北市板橋區、三重區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、五股區、泰山區、林口區；桃園市龜山區。

熱帶性低氣壓TD14，氣象局預估將在週末通過台灣東側海面。(氣象局提供)

氣象局資深預報員劉宇其表示，今起恢復典型夏季天氣，但中午過後，山區午後對流仍明顯，不排除會出現短延時強降雨。

至於太平洋海面熱帶性低氣壓TD14，氣象局預估將在週末通過台灣東側海面，屆時東部可能會出現短暫陣雨，沿海地區注意有長浪發生。由於距離台灣仍有段距離，西半部天氣並不會受到影響。