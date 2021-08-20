暑假進入倒數計時，台中市渡假區業者祭出多項優惠吸引客源。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

暑假進入倒數計時，台中市渡假區業者祭出多項優惠吸引客源。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

暑假進入倒數計時，台中市渡假區業者祭出多項優惠吸引客源，包括全台最大水樂園超低價，還加贈100元禮券；以及全球前十大摩天輪兩人同行一人免費，官網套票最低下殺不到5折，想搶好康的民眾要把握最後出遊時機。

渡假區發言人陳宇秀指出，夏天戲水最需注重水域安全，避免到野溪或無人員看管的場地玩水，而全台最大的水樂園擁有合格救生員，更以嚴格的人流控管與防疫規範，包括園區內更衣室隔間開放、各設施人數皆下修等措施，確保遊客能放心體驗各項設施。

渡假區業者指出，目前全日票優惠超低價，官網套票更推出「COOL浪水陸套票」，只要花費單園區票價，即可升等水陸雙園體驗，優惠價只到31日止，想要清涼一夏，千萬不能錯過。

適合雙人的超值組合，包括「樂園親子套票」一名大人帶一名小孩，搭配YIMA或DUMA變裝玩偶超優惠；還有玩樂園、高空賞景一次滿足的「雙人樂園摩天輪套票」也很划算；多款套票使用期限至明年1月，優惠票券提前備貨，出遊更放心。

另外，全球前十大的「天空之夢」摩天輪祭出優惠，只要8月底前渡假區消費滿百發票，至摩天輪售票處，兩人同行一人免費，雙人搭乘價只要350元，就可登上384米高空，欣賞大台中高空美景。

渡假區業者表示，園區推出防疫5＋1，包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、防疫用餐安全、加強場域消毒、社交安全距離等，其中馬拉灣目前因配合中央防疫政策，需全程配戴口罩，也呼籲遊客若口罩沾濕可於園區內購買替換使用，以確保自身防疫安全；更多資訊請至渡假區官網查詢。