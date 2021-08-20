李行影響台灣電影深遠，從台語片、瓊瑤電影都有他的代表作，縱橫影壇超過70年，被稱為「台灣電影教父」。他19日9點55分，因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。瓊瑤今天得知消息十分驚訝，「對我來講蠻意外的，他是怎麼過世的，怎麼一點消息都沒有，我都不知道他生病了。」

瓊瑤表示與李行至少10年以上沒見面，遺憾透露：「去年新冠肺炎爆發前，藍祖蔚先生還說要不要大家聚一下，後來新冠肺炎一爆發大家都沒有再安排。一直都想見面，大家好好聊聊，所以我覺得好遺憾喔。」

瓊瑤想起與李行第一次合作的經過，因為她的小說《六個夢》中的第一個故事《追尋》裡的主角婉君是8歲的童養媳，但李行一定要改成「表妹」，但她當時年輕，初生之犢不畏虎，覺得童養媳跟表妹地位完全不同，所以開拍前為此與李行起了爭執，「我不明白導演當初的堅持是什麼，最後我輸了，不過電影《婉君表妹》大賣，我們之後也合作的很愉快。」

她也提到兩人之後各自成立電影公司，李行好像有點不開心：「他那時候很希望我的小說能夠給他拍，可是因為我自己有公司，我不可能把小說給他拍，所以那時他對我有點不開心。」但之後兩人破冰，李行還給她很多拍電影上的建議。

瓊瑤說：「李行導演也是把我推向電影界的推手，所以他走了我也蠻難過的。」她也感慨到她這個年紀，每次接到消息都是老朋友一個個離開，希望李行導演「沒有痛苦，走得平安，這是對他最大的祝福。」