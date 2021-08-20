大陸外交部發言人華春瑩20日主持例行記者會表示，台灣和阿富汗有根本的不同，阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線，中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

有記者提問，8月19日，美國總統拜登受訪時稱，台灣、韓國、北約與阿富汗形勢有根本不同，美國已就《北約憲章》第5條作出莊嚴承諾，如果有國家膽敢入侵北約盟友或採取行動，美將作出回應，對日本、韓國和台灣也是如此。

華春瑩回應表示，已注意到有媒體稱這也許是一個口誤，因為的確台灣和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線，中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。