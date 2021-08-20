彰化縣新增年輕越籍女性移工確診，彰化縣衛生局公布足跡，從8日到18日之間，逛過了福興7-ELEVEN、秀水全聯、彰化市動力主義運動商品店和福興鄉全家便利商店等，期間重疊到過這些地方，請留心健康自主管理。

彰化縣衛生局表示，這例確診，是轉換中介公司，主動採檢出來，為無症狀，CT值34.53，病毒量相當低，從血清抗體研判，極可能5、6月疫情高峰期間就感染，相關職場和同住者，PCR已採檢89人、居家持離7人，持續疫調匡列中。