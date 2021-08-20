雲林縣府對國民運動中心五月至七月減租金4萬多元，圖為雲林縣特種搜救協會演練救災。（周麗蘭攝）

雲林縣府對雲中街日式宿舍減租7萬7000多元。（周麗蘭攝）

疫情雖解封，雲林縣以「促參案」（OT）委託經營的場館人數仍少，多名縣議員擔心廠商撐不下去解約，呼籲縣府降租紓困。雲林縣府財政處表示，5月至7月已減免租金50％，未來紓困程度將與業務單位討論。

包括斗六棒球場、國民運動中心、額媽媽鵝童樂園、綠色隧道驛站、社口旅客服務中心目前人數仍少，廠商慘澹經營。縣議員林岳璋表示，縣府若能適度紓困，對縣庫影響不多，對維持正常營運很有幫助。

財政處長孫綿凰表示，雲林縣府今年四月辦完全中運，疫情剛開始傳出時，就規畫萬一疫情擴大，OT案業者將面臨去年困境，縣府應設法因應，決定自5月至7月都減租50％、減免權利金50％，可以緩繳。

孫綿凰說，縣府的原則是扶植產業，不樂見它們經營不善倒閉，目前剛解封，營運狀況有待觀察，若民眾的消費意願仍不高，該處正在研擬第二期紓困幅度，未來可能2個月為一期，降租幅度則視營運狀況調整。

據財政處統計，雲中街日式宿舍減租7萬7000多元、國民運動中心減租4萬多元、文化處停車場減租8萬3000多元、鵝童樂園減租3萬2000多元、斗六棒球場5萬6000多元，總計5月至7月減收租金與權利金30萬5000多元。

林岳璋表示，有些場館設備老舊，遇到疫情雪上加霜，以斗六棒球場為例漏水嚴重、看板與記分板都壞了，縣府能否協助修繕，讓廠商有意願繼續撐。縣長張麗善表示，斗六棒球場委託營運前已花6000萬元修繕，在法令許可範圍內，縣府盡量處理。