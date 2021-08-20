晶圓代工龍頭台積電曾在今年1月初衝破670元大關，但股價並未繼續向上攻堅，反而回落至600元上下整理，近期更一路下殺，本周重挫將近5%，讓不少買在高點的投資人慘遭套牢，有網友就表示，自己手上有10張台積電買在650元，目前都無法解套，因此詢問網友現在應該要續抱還是停損？貼文一出引起網友們熱議，有人建議他續抱，等到先進製程產能開出，股價仍有機會上攻。

該名網友在PTT論壇上有表示，手上有10張台積電買在650元，但現在被套牢很想哭，因此向網友們尋求協助，「該停損了嗎？還是繼續握著？還是送給親戚？還是繼續攤平？有人知道怎辦？」

文章一出引起熱烈討論，有網友建議他續抱，並認為台積電等到先進製程產能開出仍有機會上漲，「續抱，每年收股息10萬不錯啊」、「要賣得賣在有尊嚴的價位阿」、「台積電是長期投資吧，續抱啦」、「明後年會噴，畢竟還是龍頭」、「別擔心，會回來的，只是到650會比較久」、「能力可以就攤，不行就當定存」、「放著吧，我4張買在300，那個時候都想說完蛋了，就放著不管，沒想到現在漲到600。」

不過有人認為他應該早點認賠殺出，改選擇其它標的把錢賺回來，「看你的能力，停損買其它賺回來也行」、「加碼攤平也可以啊，現在剛好低點」、「現在550加碼攤平10張，照這局勢回去600有機會，但650要等很久」、「現在放空10張，把損失鎖定，懂嗎？」、「先停損買其他標的賺回來就好，比慢慢等還要快，時間也是成本啊。」

台積電今年收盤最高價是今年1月中的673元，盤中最高價則是679元，隨後都在580元至600元之間盤整，加上近期大盤走勢不穩，台積電本周股價持續探底，一路從581元殺到552元，單周大跌將近5%。

台積電的上半年營收達7345.5億元，年增18.2%，寫下歷年同期最佳，且今年第2季營收約為3721億元，符合預期，但台積電7月營收1245億5800萬，月減16.1%，營收雖未創高，但比歷年同期還要高。