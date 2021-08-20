設備新穎、先進的復康巴士。（李金生攝）

品豐大中華證券投資顧問公司董事長蔡彰鍠（右四）今天捐贈1輛復康巴士給金門縣政府。（李金生攝）

蔡彰鍠再捐出10萬元給縣府社會處急難救助專戶，幫助更多弱勢鄉親度過難關。（李金生攝）

3年前在1場大樓火警中，冒險救出坐輪椅的83歲老人和外籍看護的品豐大中華證券投資顧問公司董事長蔡彰鍠今天捐贈1輛復康巴士給金門縣政府，善行義舉和救人往事讓人感動。

2018年3月14日，蔡彰鍠董事長在板橋的公司發生大樓火警，正要逃離火場的他，在火勢亂竄，濃煙瀰漫中，發現1名坐在輪椅上的83歲老人和一臉驚恐的外籍看護，立即連人帶輪椅從7樓扛到4樓，再交給及時趕到的消防人員。

事後，蔡彰鍠個人運勢與品豐大中華證券的營運蒸蒸日上，而他也發願捐贈22縣市各1輛復康巴士，期許自己幫助更多弱勢族群，也拋磚引玉帶動各界共襄盛舉，一起來響應社會公益。

代表接受的楊鎮浯縣長表示，或許這正是道家所言「天道無親，常與善人」，這輛跨海送達的復康巴士，將交給松柏園老人長期照顧中心使用，未來它將帶著正能量奔駛在全島各村落。

蔡彰煌表示，他原定5月28日捐贈金門縣復康巴士，但因疫情嚴峻延期至今，這是該公司在21個月內捐贈的第7輛復康巴士，也是離島的第1站。他當場也再捐出10萬元給縣府社會處急難救助專戶，幫助更多弱勢鄉親度過難關。

品豐大中華證券投資顧問是創業典範，蔡彰鍠曾於2005年獲得中華民國第5屆10大潛力企業「金炬獎」，以及2006亞洲第3屆傑出商業創業家，並擔任內政部警政署保一總隊警友會榮譽總顧問、銘傳大學校友總會秘書長等職務，長期關注和投入社會公益。

出席今天捐贈儀式者有董事長蔡彰鍠、夫人楊曉琳及經理沈星統和縣府社會處長董燊、華仁基金會執行長陳敏雄及松柏園主任黃玉