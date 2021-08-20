新冠疫情未能全面抑制，加上美國聯準會可能會提前減表，韓國股市20日下跌超過1%，並創下7個月以來單周最大跌幅。KOSPI跌37.32點或1.2%，收3,060.51點寫下自3月29日以來最低收盤價。同時，韓股周線跌3.49%，是1月下旬以來單周最大跌幅，而前一周周線也跌3.03%。同時，韓元與公債殖利率雙雙走弱。

三星電子跌0.55%，網路雙雄Naver與Kakao分別跌0.47%與1.71%。同時，外資賣超2568億韓元約2.17億美元。

因新冠疫情不見好轉，韓國已將社交禁令再多延長實施兩周，希望不讓病毒擴散。

美國聯準會7月會議記錄暗示，如果經濟持續好轉，2021年可能不再大規模刺激景氣回春。

一美元可兌1,179.6韓元，韓元貶值0.29%。

韓元本周貶0.9%，上一周時，韓元曾大貶2.30%。

韓國10年期公債殖利率下跌1.6個基本點至1.852%。