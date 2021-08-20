竹山鎮振興經濟推出歡樂購，消費百元就有機會抽中電動機車。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

疫情趨緩，中央規畫振興經濟5倍券；竹山鎮公所則是率先推出「花百元抽百萬名車」活動，從9月15日到明年2月13日止，只要遊客到竹山鎮旅遊，到特定店家消費100元，就有機會抽中百萬名車。

竹山鎮公所為振興經濟，舉辦「竹山歡樂購，好康獎不完」活動，參與的店家涵蓋吃喝玩樂領域，從山區的杉林溪到市區的傳統小吃，都是口袋名單；抽獎方式很簡單，民眾到鎮內特定店家消費，每100元就有1張抽獎機會，以此類推，消費越多中獎機率越高。

竹山鎮長陳東睦特別重視環保，因此準備的獎品以環保商品為主，包括2輛Toyota corolla cross油電車，以及20台gogoro電動機車等大獎。

抽獎分為兩階段，第1次抽獎為2021年12月31日跨年夜當晚，先抽出1輛油電車、10輛gogoro電動機車，如果民眾第1階段未中獎，票券千萬不要丟棄，還可以參加第2次抽獎；第2次抽獎將於2022年2月13日、竹山鎮公所舉辦燈會閉幕晚會時，再抽出1輛油電車、10輛gogoro電動機車。

陳東睦表示，延續竹山鎮舉辦的「興經濟、作環保」，目前特約商店有100家，後續將間再開放更多店家參與，凡是商號或自然人，營業地點在竹山鎮，且實際從事營業行為者均可參加；竹山鎮內知名的杉林溪森林渡假園區、以及竹文化園區，也已搶頭香加入「竹山歡樂購」行列，希望號召更多業者一起響應，讓政府的振興券在竹山鎮發威，讓所有商家感受到振興券的效力。