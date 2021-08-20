台北市長柯文哲近日發布抗疫紀錄片，其他文章卻隻字未提台電大樓群聚案，相較衛福部長陳時中、醫福會執行長王必勝前往台電視察，有民眾質疑柯人在哪裡？北市副市長黃珊珊表示，把事情做好比較重要，市府第一時間都有處理，也不會干擾第一線人員工作，且台電是中央轄管機關，中央下來關心很正常。

柯文哲今日主持防疫記者會，媒體詢問陳、王2人臨時到台電視察有無通知市府？柯是否有去台電關心？中央有意展現的比北市更積極？且柯近期發布19分鐘抗疫紀錄片，卻不對台電案多做說明，加上紀錄片大多為柯的畫面，也讓議員王世堅痛批柯想「收割、造神」。

針對台電案是否又引發中央、地方角力，黃珊珊指出，台電案第一時間發生後，都由中正健康服務中心、衛生局疾管科及中央防疫醫師到場處理，匡列、隔離也由地方完成，這些事都做完了，中央若關心台電，但確診樓層7樓都已封存，他應該無法到現場，去的應該是其他樓層。

黃強調，中央來台電是否有通知市府並不重要，重要的是，台電是中央轄管機關，且台電也有企業責任去做快篩，「中央下來關心很正常，就像環南市場也一樣，我們都已經把41位全部匡列移置到集中檢疫所，當然中央主管機關來看，我們也是很歡迎啦。」

至於抗疫紀錄片引發爭議，黃則說，市府先把事情做好比較重要，沒有特別了解誰來看（台電）誰不來看，市府也不該干擾第一線人員工作，重點是要先把匡列、隔離作好，北市所做的事務也會詳實紀錄，台電部分也會做嚴格監控，不會由誰特別去關懷，而是如何協助和監控。

至於台電昨有一名快篩陽性、PCR陰性的員工，是否有2次PCR的結果？確診幼童情況又為何？黃表示，目前台電案仍58位沒有結果，其他都是陰性，孕婦小孩確診後也由大人陪同前往防疫旅館進行居家隔離。