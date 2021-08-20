近期疫情持續緩解，且暑假即將結束，台灣高鐵公司20日宣布原定9月1日起的增班計畫，將提前自8月25日（三）起實施；增班後每周增開180班次（南下90班、北上90班）列車，每周增至809班次，各增開車次自8月24日（二）凌晨零時起開放購票；仍不賣自由座。

高鐵中秋連假預售票今（20）日凌晨零時開賣「秒殺」，開賣4分鐘即被買走6.3萬張，至15分鐘後有15.2萬餘張車票完成訂位，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，截至上午8點30分為止已賣出19.5萬餘張車票。

台灣高鐵苗栗通霄路段因持續大雨導致邊坡坍滑，8月7日起搶修，19日完成該路段邊坡穩固措施並設置安全圍籬，苗栗-台中路段20日起也恢復雙線雙向運轉。

高鐵公司20日另宣布，9月推出「TGo會員-通勤族短期優惠專案」，凡TGo會員購買活動期間同一區間（含去回程）對號座車票次數達36次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋，每個會員帳戶優惠上限60次。高鐵公司預計10月初統計符合資格者，將購票總金額25％轉成TGo紅利點數，並於10月8日歸入其TGo會員帳戶，詳見活動規則https：／／pse.is／3fx89k。

高鐵表示，以9月間往返台北-桃園區間21趟、搭乘42次，合計標準車廂對號座購票6720元來算，可獲得8400點TGo會員點數，相當於1680元回饋金。高鐵強調不限平日或假日，均可列入趟次計算，搭乘愈多回饋愈多。

高鐵8月25日起每周809班次新班表，多數時段每小時可自端點站分別發出南下、北上至少3班次，通勤及周末尖峰時段雙向每小時4班次以上。