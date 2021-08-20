長榮總經理謝惠全20日在法說會上表示，傳統上第四季為淡季，運價比第三季淡，但今年疫情影響，也有可能不會像以前那樣，世事難料，第四季不悲觀，整體下半年優於上半年，全年以十個字「樂觀迎佳績，獲利應不低」來下註解。謝惠全認為，塞港及缺艙到今年底，一直到2022年中，展望樂觀看待。

謝惠全也說，貨櫃航運景氣因塞港、歐美補庫存、供給小於需求等因素，使得目前供需更扭曲，塞港第四季不容易解決，塞港成為新常態。

長榮今年7月平均運費每TEU為2366美元，比去年同期同期796美元成長197.23％，至於油價及運量則波動不大，目前7月每噸油價為65美元，比6月每噸62美元，增加4.83％。由於8月運價繼續爬升，8月營收值得期待。

謝惠全表示，目前國際油價為70餘美元，但長榮7月的油價成本每噸僅有65美元，主要受惠於安裝脫硫塔的船隻達108艘，長榮享有使用低油價的好處。

謝惠全表示，有一個H客戶對長榮表示，目前感恩節的庫存還在補貨，聖誕節的庫存還談不上，由於缺艙嚴重，已有不少進口商自己租船載貨。

謝惠全表示，下半年依舊以「需求未歇，穩步前行」來看待目前產業，更強調第三季旺季很旺，booking很強，第三季優於第二季，特別的是，經營遠東到歐洲線的第一艘2.4萬TEU的長範輪首航滿載，顯示市場需求依舊景俏。

至於，第四季為傳統淡季比第三季淡，但疫情影響，今年也有可能不會像以前那樣，總之世事難料，第四季不悲觀，下半年優於上半年，全年以十字「樂觀迎佳績，獲利應不低」來下註解。謝惠全認為，塞港及缺艙到今年底，一直到2022年中，市場展望樂觀看待。

長榮上半年EPS為15.03元，EBITDA利潤率為57.65％，毛利率為53.39％，比台積電上半年毛利率51.19％還高。